Лондон, 20 ноября 2020, 09:49 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в матче Итогового турнира ATP в Лондоне. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2.
Надаль восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, четыре ошибки на подаче и 2 из 3 брейков.
В полуфинале турнира Надаль сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Матч пройдёт 21 ноября.
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