Мюнхен, Германия, , 08:58 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над мюнхенской «Баварией» в матче 10-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 89:81.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс, набравший 25 очков. Кроме того, центровой Никола Милутинов оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. У «Баварии» 19 очков записал на свой счёт защитник Уэйд Болдуин.

На сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Евролиги. «Бавария» идёт на втором месте.