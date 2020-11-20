Лондон, , 08:51 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом в матче Итогового турнира ATP в Лондоне. Встреча продолжалась 1 час и 14 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Рублёв 11 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, три ошибки на подаче и один брейк.

Этот матч не имел турнирного значения. Рублёв ранее проиграл два матча и не смог выйти в плей-офф. Тим предыдущие две встречи выиграл и пробился в полуфинал.

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