Торонто, Канада, , 03:37 — REGNUM Международная федерация хоккея на льду (IIHF), выступающая организатором Чемпионата мира в этом виде спорта в 2021 году, может перенести его из Минска в Москву. Об этом сообщил канадский журналист Райан Кеннеди на своей странице в Twitter.

«IIHF перенесет чемпионат мира из Белоруссии в Москву, — написал он. — (Президент федерации — ред.) Рене Фазель направляется в Россию, чтобы встретиться с главой Федерации хоккея России Владиславом Третьяком по этому поводу».

Кеннеди добавил, что матчи, которые должны были состояться в Латвии, не будут переноситься.

Напомним, Чемпионат мира по хоккею изначально должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. Поводом для его переноса послужила нестабильная политическая ситуация в Белоруссии.

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