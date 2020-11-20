Тегеран, , 09:14 — REGNUM Иранская сборная команда по футзалу по-прежнему занимает первое место в Азии и 6-е место в мире, согласно последнему рейтингу, опубликованному Futsal World Ranking (FWR). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 ноября.

По данным FWR, Иран занимает шестое место в мировом рейтинге при наличии 1609 очков. Испания, Бразилия, Аргентина, Россия и Португалия соответственно занимают первое-пятое места в недавно опубликованном рейтинге.

Согласно данным, представленным в докладе Futsal World Ranking, Казахстан, Италия, Парагвай и Хорватия заняли с седьмого по десятое места соответственно.

Напомним, что чемпионат АФК по футзалу 2020 года, который должен был состояться в августе в Туркменистане был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции, унесшей жизни более 1 300 000 человек по всему миру с момента ее вспышки в декабре 2019 года.