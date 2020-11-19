Нью-Йорк, США, , 23:40 — REGNUM Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» принял решение расстаться с тремя игроками основного состава, информирует журналист Шэмс Чарания.

По данным источника, Бобби Портис, Тадж Гибсон и Элфрид Пэйтон выйдут на рынок свободных агентов. Клуб не стал пользоваться опцией продления контракта с Портисом, он мог заработать с следующем сезоне 15,7 миллионов долларов. «Никс» также освободили потолок зарплат, избавившись от контрактов Гибсона на 10,29 миллиона и Пэйтона на 8 миллиона.