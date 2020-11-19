Лос-Анджелес, США, , 23:01 — REGNUM Звездный защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон не поможет команде и в следующем сезоне.

Согласно информации журналиста Эдриана Воджнаровски, трехкратный чемпиона НБА накануне досрочно завершил двустороннюю игру, в которой принимали нынешние и бывшие игроки НБА. Врачи диагностировали разрыв ахиллов сухожилия.

Напомним, что Клэй не появлялся на паркете на протяжении всего сезона 2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок колена. Его последний официальный матч датируется 14 июня 2019 года.