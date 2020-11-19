Ярославль, , 21:57 — REGNUM Ярославский «Локомотив» принял на своем льду финский «Йокерит» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе гостей отметились Джонатан Пудас, Ээли Толванен, Брайан О'Нейлл и Йессе Йоэнсуу. «Локомотив» смог ответить голом Акте Охтамы.

Таким образом, «ярославцы» уступили в третьем матче к ряду. Ранее в матче с ними очки забирали «Автомобилист» и ЦСКА

«Локомотив» с 36 баллами занимает третье место на Западе. «Йокерит» — восьмой с 25 очками.