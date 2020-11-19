Нижнекамск, Татария, , 21:37 — REGNUM Столичный ЦСКА на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 4:2.

В составе хозяев шайбами отличились Андрей Чивилев и Павел Порядкин. «Армейцы» ответили голами Александра Попова, Кирилла Максимова, Андрея Светлаков и Андрея Лактионова.

Таким образом, ЦСКА укрепился на первой строчке Запада с 45 очками на счету. «Нефтехимик», набрав 16 очков, занимает 11-е место на Востоке.