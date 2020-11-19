Белград, , 20:52 — REGNUM Белградский футбольный клуб «Црвена Звезда» может в ближайшее время заключить контракт с бывшим нападающим ЦСКА Ахмедом Мусой, информирует портал Srpski Telegraf.

Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии. Ранее сообщалось, что Муса продолжит карьеру в Англии. Его кандидатуру предложили пяти клубам АПЛ. Он выступал за «Лестер» с 2016 по 2017 год.

Позднее нигериец провел в ЦСКА полгода на правах аренды и отправился в чемпионат Саудовской Аравии, где защищал цвета «Аль-Наср». Он покинул клуб этой осенью.

Также, по данным источника, «Црвена Звезда» подпишет контракт с защитником «Байера» Александаром Драговичем.