Лиссабон, 19 ноября 2020, 16:55 — REGNUM 19 ноября в рамках пятого раунда онлайн-турнира по CS: GO Cyber. Bet Golden League 2020 португальская команда Giants одержала волевую победу над российским коллективом Cyber Legacy со счетом 2:1.
Счет по картам:
Inferno: Giants 10:16 Cyber Legacy
Nuke: Giants 16:8 Cyber Legacy
Dust2: Giants 16:8 Cyber Legacy
20-летний португальский киберспортсмен Пауло «pr» Силва, набравший статистику 62−44, был признан MVP встречи. Средний урон игрока за раунд составил 79,7.
Giants, одержав третью победу на турнире и набрав 9 очков, поднялись на шестую строчку. Cyber Legacy с шестью очками остались на 11-м месте.