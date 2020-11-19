Хабаровск, , 15:42 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Счёт в первом периоде открыл нападающий «Амура» Гинек Зогорна. Во втором периоде форвард «Металлурга» Андрей Чибисов восстановил равновесие.

Победу хабаровскому клубу в овертайме принёс точный бросок Гинека Зогорны, который оформил дубль.

На сегодняшний день «Амур» занимает 17-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 24 очка после 29 матчей. «Металлург» идёт на восьмом месте, на его счету 35 очков после 28 игр.

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