Москва, , 15:28 — REGNUM Положительный результат дал тест на коронавирус у президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслава Екимова. Об этом 9 ноября сообщает ТАСС.

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«Я всегда старался уберечься, был в маске и перчатках и соблюдал меры предосторожности в общественных местах. Но, к сожалению, заразился коронавирусом», — сказал Екимов.

По его словам, он был уверен в ошибочности первого положительного теста на коронавирус, но результаты второго теста, которые подтвердили первый.

Екимов занимает должность президента ФВСР с 2016 года. В качестве спортсмена он стал трёхкратным олимпийским чемпионом (1988, 2000, 2004), назван лучшим велосипедистом XX века в России.