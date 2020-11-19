Тамбов, , 14:05 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Тамбов» могут бойкотировать матч с московским «Спартаком». Об этом 19 ноября сообщает «Чемпионат».

Причиной бойкота может стать долг клуба перед футболистами по зарплате.

«На данный момент руководство Тамбовской области не перечисляло денег команде, которые были заложены на сезон 2020/21», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле губернатор Тамбовской области Александр Никитин встречался с футболистами команды и пообещал финансирование, но этого до сих пор не произошло.

Матч со «Спартаком» пройдёт на 5 декабря. До этого «Тамбов» сыграет два матча — с «Краснодаром» и «Уфой».

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