Ливерпуль, Великобритания, , 13:26 — REGNUM Защитник «Ливерпуля» Рис Уильямс получил травму. Об этом 19 ноября сообщает Sky Sports.

Отмечается, что 19-летний футболист не попал в состав молодёжной сборной Англии на матч с Албанией из-за проблем с бедром. Он пожаловался тренеру на самочувствие, после чего его вернули в расположение клуба.

Уильямс стал очередным футболистом «Ливерпуля», который получил травму. Ранее сообщалось о повреждениях у Джордана Хендерсона, Джо Гомеса и Эндрю Робертсона, а Вирджил ван Дейк выбыл из строя до конца сезона.

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