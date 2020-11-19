Москва, , 12:56 — REGNUM «Акт Родченкова» станет механизмом борьбы с неугодными для США достижениями мирового спорта. Об этом 19 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Создаётся еще один механизм борьбы с теперь уже неугодными США достижениями мирового спорта», — сказала Захарова.

По её словам, особо циничным выглядит тот факт, что из-под сферы охвата «акта Родченкова» выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги — НХЛ, НБА, НФЛ и другие. Причём это происходит на фоне масштабного и систематического использования допинга в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября сенат США принял «акт Родченкова», позволяющий привлекать к уголовной ответственности любого спортсмена за нарушение антидопинговых правил в тех соревнованиях, в которых участвуют американцы.

При этом североамериканские профессиональные лиги (НХЛ, НБА и другие) не попадают под действие закона, поскольку не следуют кодексу WADA.

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