Лондон, , 12:32 — REGNUM Первая ракетка мира Новак Джокович назвал российского теннисиста Даниила Медведева одним из лучших игроков мира. Об этом 19 ноября сообщается на сайте Итогового турнира АТР.

«Ближе к концу матча я почувствовал себя лучше. Но неудачные 15−20 минут привели к тому, что я проиграл семь геймов подряд. Нельзя позволять себе подобное в матче с одним из лучших теннисистов мира», — сказал Джокович.

Он отметил, что Медведев играл гораздо лучше в этом матче: «подавал невероятно здорово, прекрасно двигался, допустил не так много невынужденных ошибок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев победил Джоковича со счётом 6:3, 6:3 и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.

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