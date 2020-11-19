Челябинск, , 11:47 — REGNUM В Челябинске начался набор волонтёров для работы на чемпионате по фигурному катанию. Всего предстоит отобрать 110 человек.

Чемпионата России запланирован в ледовой арене «Трактор» в период с 24 по 27 декабря. Волонтёров задействуют во встрече гостей в аэропорту, в службе аккредитации участников, для работы в местах проведения соревнований и проживания участников и т.д. Также они помогут провести термометрию и проследят за тем, чтобы зрители рассаживались с соблюдением санитарной дистанции.

До 25 ноября желающие стать волонтёрами могут подать заявку. Затем им предстоит пройти собеседование.