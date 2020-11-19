Москва, , 11:46 — REGNUM Сборная России по футболу давно не была такой сонной и неуверенной в себе. Об этом написала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в своём Telegram-канале.

«Заболотный бьёт в упор на первой минуте, потом ещё четыре раза бьет и иногда с двух метров от ворот. Что происходит с полузащитой и обороной — большой вопрос. Такой сонной, такой неуверенной в себе я нашу команду не видела давно», — написала Канделаки.

Она добавила, что обидно за Юрия Жиркова, который провёл сотый матч за сборную России и которому не должно быть стыдно за свою игру.

«На этом, пожалуй, список футболистов, которым надо было хоть что-то, заканчивается. Грустно это всё», — заключила Канделаки.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России потерпела разгромное поражение от Сербии в матче Лиги наций со счётом 0:5.

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