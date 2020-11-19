Москва, , 11:37 — REGNUM Вратарь Маринато Гильерме признан худшим игроком сборной России в матче со сборной Сербии по версии портала WhoScored.

Гильерме сыграл один тайм и был заменён в перерыве, когда сборная России уже проигрывала со счётом 0:4. Он получил оценку 5,2.

Лучшим в российской команде признан полузащитник Далер Кузяев, выступление которого оценили в 6,7 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России потерпела разгромное поражение от Сербии в матче Лиги наций со счётом 0:5.

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