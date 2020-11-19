Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота» выбрал защитника Энтони Эдвардса под первым номером на драфте-2020. Об этом 19 ноября сообщается на сайте НБА.

Под вторым номером драфта был выбран центровой Джеймс Вайсман, который будет выступать за «Голден Стэйт». Третьим стал защитник ЛаМело Болл, которого выбрал «Шарлотт».

«Чикаго» под четвёртым номером выбрал форварда Патрика Уильямса. Пятым стал Исаак Окоро, выбранный «Кливлендом».

Отметим, что Эдвардс играл в предыдущем сезоне за университетскую команду «Джорджия Буллдогс».