Барселона, Испания, , 09:56 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что устал быть источником всех проблем в клубе. Об этом 19 ноября сообщает AS.

«Я устал быть источником всех проблем в клубе», — сказал Месси.

Так он прокомментировал обвинения в том, что ему создаются особые условия в клубе.

В частности, ранее дядя форварда «Барселоны» Антуана Гризманна заявил: «Знаю, что происходит внутри команды с Месси. Это нелегко. Лео работает недостаточно усердно, а тренировки организованы таким образом, чтобы угодить определённым людям».

Кроме того, бывший советник Гризманна Эрик Олатс заявил, что Месси создал условия, чтобы Гризманну было трудно адаптироваться в каталонском клубе.