Лондон, , 09:08 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Сербии, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в матче Итогового турнира ATP в Лондоне. Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Медведев 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, пять ошибок на подаче и ни одного брейка.

В следующем матче Медведев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, а Джокович встретится с Александром Зверевым.

Медведев досрочно обеспечил себе место в полуфинале Итогового турнира ATP.

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