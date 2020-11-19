Москва, , 08:58 — REGNUM По результатам группового этапа Лиги наций сборная России по футболу упала в третью корзину при жеребьёвке европейского отборочного турнира на чемпионат мира — 2022.

Сборная России выпала из первой двадцатки ФИФА среди европейских команд и стала 21-й. Это произошло после того, как российская команда проиграла сборной Сербии (0:5), а сборная Румынии сыграла вничью с Северной Ирландией (1:1).

Таким образом, 20-е место в рейтинге осталось за Румынией. В случае победы над Сербией сборная России могла занять 20-е место и получить место во второй корзине.

Жеребьёвка состоится 7 декабря в Цюрихе (Швейцария). Европейские сборные, согласно рейтингу ФИФА, будут распределены в шесть корзин: в первые пять корзин попадут по 10 команд, в шестую — пять.

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