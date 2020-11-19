Нур-Султан, , 08:43 — REGNUM Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек отказался комментировать возможность продления контракта, сообщает издание Sports.kz.

Чешский тренер сказал, что контракт действует до конца января 2021 года. «Хочу ли я остаться? Я не хочу это комментировать», — сказал Белик. Он выступил на пресс-конференции после поражения сборной в заключительном, шестом туре Лиги наций УЕФА.

Тренер отметил хорошую отдачу сборной и поблагодарил всех спортсменов. Вместе с тем Билек сказал, что капитан Исламбек Куат допустил ошибку — в начале второго тайма он получил красную карточку.

Билек оценил свою работу в качестве тренера сборной Казахстана. По его словам, спортсмены показали хороший результат в первый год его руководства. Однако на второй год футболисты долго не играли.

«Не могу сказать, что доволен, потому что заняли последнее место в группе», — добавил чешский тренер.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Алма-Ате сборная Казахстана потерпела поражение от Литвы со счетом 1:2.

Читайте также: Лига наций УЕФА: Казахстан потерпел поражение от Литвы