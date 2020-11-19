Белград, , 08:40 — REGNUM Матч со сборной Сербии показал, что футболистам, впервые вызванным в сборную России, трудно играть с листа. Об этом 19 ноября заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов на пресс-конференции.

«Мы провели турнир, начали его хорошо, закончили неважно. Сегодняшняя игра показала, что сыграть с листа не всем удаётся», — сказал Черчесов.

По его словам, было бы легкомысленно и неправильно предъявлять претензии молодым футболистам, которые в первый раз вызваны в сборную и не могут сделать результат.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России потерпела разгромное поражение от Сербии в матче Лиги наций со счётом 0:5.

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