Лондон, , 08:35 — REGNUM Сборная Англии одержала победу над сборной Исландии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе английской команды дубль оформил полузащитник Филип Фоден (80, 84). Ещё по голу забили хавбеки Деклан Райс (20) и Мэйсон Маунт (24).

Сборная Англии заняла третье место в группе 2 Лиги А, набрав 10 очков. Сборная Исландии без набранных очков стала четвёртой.

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