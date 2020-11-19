Лёвен, , 08:32 — REGNUM Сборная Бельгии одержала победу над сборной Дании в матче шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе бельгийской команды дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку (57, 69), ещё по голу забили полузащитники Юри Тилеманс (3) и Кевин де Брёйне (87).

У датской сборной отличился форвард Йонас Винд (17). Кроме того, хавбек сборной Бельгии Насер Шадли отметился автоголом (86).

Сборная Бельгии заняла первое место в группе 2 Лиги А, набрав 15 очков, и вышла в финальную часть Лиги наций. Сборная Дании с 10 очками стала второй.

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