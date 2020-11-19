Варшава, , 08:27 — REGNUM Сборная Нидерландов одержала победу над сборной Польши в матче шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На пятой минуте матч счёт открыл полузащитник Камиль Юзвяк. Сборной Нидерландов удалось отыграться и вырвать победу в коне матча — на 77-й минуте Мемфис Депай реализовал пенальти, а на 84-й отличился Жоржиньо Вейналдум.

Сборная Нидерландов заняла второе место в группе 1 Лиги А, набрав 11 очков. Сборная Польши с семью очками стала третьей.

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