Копенгаген, , 19:16 — REGNUM 18 ноября в рамках третьего раунда группового этапа онлайн-турнира по Counter Strike Global Offensive Nine to Five 6 датчане из Copenhagen Flames одержали волевую победу над СНГ коллективом K23 со счетом 2:1.

Счет по картам:

Inferno: K23 16:11 Copenhagen Flames

Nuke: K23 20:22 Copenhagen Flames

Overpass: K23 12:16 Copenhagen Flames

Самым ценным игроком матча был признан 19-летний российский киберспортсмен Давид «n0rb3r7» Даниелян, набравший статистику 78−66.

Copenhagen Flames, одержав вторую победу на турнире и набрав 6 очков, поднялись на шестое место. K23 с 3-мя баллами опустились на 11-ю позицию.