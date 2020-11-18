Нур-Султан, , 17:10 — REGNUM 18 ноября в рамках шестого тура группы D Лиги наций УЕФА на стадионе «Орталык» в Алма-Ате будет разыгран матч между национальными сборными Казахстана и Литвы. Главным арбитром матча назначен Хюсейин Гечек.

Составы сборных:

Казахстан: Покатилов, Алип, Марочкин, Логвиненко, Досмагамбетов, Абикен, Тагыберген, Вороговский, Куат, Щеткин, Аймбетов.

Литва: Шведкаускас, Гирдвайнис, Бенета, Вайткунас, Миколюнас, Сиргедас, Новиковас, Сливка, Шимкус, Воробьевас, Лаукземис.