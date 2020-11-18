Тирана, , 17:05 — REGNUM 18 ноября в Тиране на стадионе «Националь Арена» в рамках шестого тура группы D Лиги наций УЕФА встретятся сборные Албании и Белоруссии. На матче будет работать румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску.

Стартовые составы команд:

Албания: Бериша, Весели, Джимсити, Ардиан, Дока, Мемолла, Гьясула, Мемушай, Манай, Лячи, Чикалеши.

Белоруссия: Хаткевич, Поляков, Юзепчук, Сачивко, Бордачев, Эбонг, Яблонский, Маевский, Стасевич, Скавыш, Лисакович.

22-летний нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович, сыгравший в пяти турах Лиги наций и забивший два гола, является лучшим бомбардиром сборной Белоруссии на этом турнире.