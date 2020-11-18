Москва, , 16:03 — REGNUM Российский биатлонист Евгений Устюгов оспорил решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD). Об этом 18 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Адвокаты Устюгова подали апелляцию на решение CAS ADD», — сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/14.

Если это решение будет утверждено, то спортсмен лишится золота и серебра Олимпиады-2010 в Ванкувере и золота в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи.

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