Рим, , 15:28 — REGNUM Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле с шестого раза получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом 18 ноября сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что Иммобиле завершил пребывание на самоизоляции. Теперь он должен пройти медосмотр и вернуться к работе с командой.

Отметим, что 24 ноября «Лацио» сыграет с «Зенитом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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