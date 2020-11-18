Белград, , 15:22 — REGNUM Пять игроков сборной Сербии по футболу заразились коронавирусом перед матчем со сборной России в Лиге наций. Об этом 18 ноября сообщает национальное телевидение страны РТС.

Положительные результаты тестов получили капитан сербской команды Александар Коларов и ещё четыре игрока основного состава — Сергей Милинкович-Савич, Дарко Лазович, Джордже Николич и Лука Миливоевич.

Отмечается, что по другим причинам не смогут сыграть со сборной России не смогут Душан Тадич, Саша Лукич и Александар Катаи. Кроме того, Филип Костич и Александар Митрович травмированы.

Матч Сербия — Россия должен пройти 18 ноября в Белграде.

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