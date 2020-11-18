Лозанна, Швейцария, , 15:08 — REGNUM Эмоции стали оружием России в разбирательстве, которое проходило в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом пишет американская газета The New York Times.

Россия, пишет издание, попыталась добиться разрешения на участие в мировых спортивных соревнованиях применением «известного в судебных тяжбах оружия — эмоций». На закрытых слушаниях со 2 по 5 ноября основную роль на себя взяли шесть российских спортсменов.

Они говорили не о действиях России, стремившейся к победе, а о том, что могут потерять. Обращение у них было одно: не наказывайте нас за то, в чем мы не участвовали, говорится в публикации.

Эмоциональным призывы спортсменов к членам CAS, полагают в газете, это попытка «показать конкретные последствия для конкретных людей всемирного запрета для российского спорта», который в 2019 году ввело WADA.

Авторы публикации отмечают, что ставки в деле высоки и для России, и для мирового спорта. Если Россия не добьётся отмены четырёхлетнего запрета, её спортсменов не пустят на чемпионаты мира и Олимпиаду. При этом отмена запрета будет означать, что провалились усилия по принуждению России к ответу за «одну из самых изощренных и вопиющих попыток обмана в мировой истории спорта».

Как сообщало ИА REGNUM, Итоговое решение CAS по делу о допинге в российском спорте ожидается к концу года.

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