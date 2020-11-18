Берлин, , 14:37 — REGNUM Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик может сменить Йоахима Лёва на посту наставника сборной Германии. Об этом 18 ноября сообщает Eurosport.de.

Отмечается, что Немецкий футбольный союз начал поиски потенциальной замены для Лёва. Флик рассматривается как один из основных кандидатов на его место.

Флик с 2006 по 2014 год был ассистентом Лёва в сборной Германии. В 2019 году он возглавил «Баварию», которая под его руководством выиграла требл — чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

Как сообщало, сборная Германии разгромно проиграла испанцам в матче Лиги наций со счётом 0:6. Это поражение стало самым крупным для немецкой команды с 1931 года.

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