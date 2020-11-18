Белград, , 13:52 — REGNUM Полузащитник сборной Сербии Дарко Лазович заразился коронавирусом перед матчем со сборной России. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба итальянского клуба «Верона», за который играет футболист.

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Отмечается, что Лазович получил положительный результат теста на коронавирус. Он помещён на карантин и переносит болезнь бессимптомно.

Матч сборных Сербии и России в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций пройдёт 18 ноября в Белграде.

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