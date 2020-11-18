Москва, 18 ноября 2020, 13:47 — REGNUM По уголовному делу экс-футболиста Романа Широкова дали показания десять свидетелей обвинения. Об этом 18 ноября сообщает ТАСС.
«Свидетелей обвинения 10 человек. Показания свидетелей в деле», — сказал адвокат Александр Островский.
Отмечается, что среди свидетелей обвинения указан ещё один бывший футболист сборной России, Андрей Тихонов. Свидетели защиты отсутствуют.
Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Широкова будет рассмотрено в особом порядке.
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