Лас-Вегас, США, , 12:56 — REGNUM Конор Макгрегор и Дастин Порье не будут драться за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), за него будет сражаться Хабиб Нурмагомедов. Об этом 18 ноября заявил президент UFC Дэна Уайт.

Хабиб Нурмагомедов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Хабиб будет драться. Уверен, он будет драться», — приводит слова Уайта MMAFighting.

Он отметил, что бой Макгрегора и Порье, который должен пройти 23 января, будет не за пояс.

Напомним, 24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. После боя он объявил о завершении карьеры.

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