Каннаполис, , 12:00 — REGNUM Команда «Формулы-1» «Хаас» подписала контракты с гонщиками Никитой Мазепиным и Миком Шумахером. Об этом 18 ноября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что американская команда определилась с составом на сезон-2021 и планирует выступать с двумя новичками из «Формулы-2».

Один из них — российский гонщик Никита Мазепин, второй — немецкий пилот Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Отмечается, что «Хаас» уже подписал контракты с обоими пилотами, но пока не готов о них объявлять из-за того, что Мазепину пока не гарантирована суперлицензия, позволяющая выступать в «Формуле-1». Для её получения ему необходимо занять место не ниже седьмого в текущем сезоне «Формулы-2». Сейчас он идёт на шестом месте.

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