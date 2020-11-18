Цюрих, Швейцария, , 11:44 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность введения упрощённой системы видеоповторов (VAR). Об этом 18 ноября сообщается на сайте организации.

ФИФА завершила четвёртое заседание рабочей группы по передовому опыту в области инноваций. Одной из ключевых тем стала разработка упрощённой системы VAR.

Целью такой упрощённой системы является создание более доступных систем видеоповторов, которые позволили бы применять VAR на всех уровнях игры.

В дальнейшем будут представлены рекомендации по следующим шагам по реализации упрощённой системы VAR в футболе.