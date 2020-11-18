Москва, , 11:37 — REGNUM Уголовное дело экс-футболиста сборной России Романа Широкова будет рассмотрено в особом порядке. Об этом 18 ноября сообщает ТАСС.

Как рассказал Александр Островский, один из адвокатов арбитра Никиты Данченкова, которого избил Широков, судья вынес постановление о рассмотрении дела в особом порядке.

По словам Островского, судья не учел мнение потерпевшей стороны, которая были против.

«При этом согласие потерпевших является необходимым условием для особого порядка», — сказал адвокат.

Мировой суд начнет рассмотрение дела 25 ноября. Островский отметил, что на заседании защита заявит об отмене решения о рассмотрении дела в особом порядке.

Особый порядок подразумевает рассмотрение дела без исследования доказательств, но при этом предполагается согласие фигуранта с обвинением. При рассмотрении дела в таком порядке наказание не может превышать 2/3 максимального срока, предусмотренного статьёй.

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