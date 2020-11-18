Монтевидео, , 10:11 — REGNUM Сборная Бразилии одержала победу над командой Уругвая в матче четвёртого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе бразильской сборной голы забили полузащитник Артур и нападающий Ришарлисон.

На сегодняшний день сборная Бразилии набрала 12 очков и занимает первое место в южноамериканской отборочной группе. Сборная Уругвая с шестью очками идёт на пятом месте.

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