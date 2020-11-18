Дубай, ОАЭ, , 09:23 — REGNUM Сборная Узбекистана по футболу уступила команде Ирака со счетом 2:1 в товарищеском матче, сообщили в пресс-службе Азиатской футбольной конфедерации.

На 39-й минуте матча счет открыл узбекистанский полузащитник Достон Хамданов. На 64-й минуте Моханад Али сравнял счет, а Али Аднан на 85-й минуте вывел команду Ирака вперед. Встреча прошла вечером 17 ноября в Дубае.

Ранее сборные Ирака и Узбекистана встречались в сентябре 2019 года. Матч закончился вничью. В 2014, 2007 и дважды в 2004 году узбекистанская сборная оказалась сильнее Ирака.