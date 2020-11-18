Сен-Дени, Франция, , 09:21 — REGNUM Сборная Франции одержала победу над командой Швеции в матче шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 4:2

В составе французской сборной дубль оформил нападающий Оливье Жиру, ещё по голу забили защитник Бенжамен Павар и форвард Кингсли Коман.

В составе команды Швеции точными ударами отметились хавбек Виктор Классон и форвард Робин Куайсон.

Сборная Франции заняла первое место в группе 3 Лиги А, набрав 16 очков, и вышла в финальную стадию турнира. Сборная Швеции с тремя очками стала четвёртой и покинула Лигу А.

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