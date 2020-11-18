Сплит, Хорватия, , 09:14 — REGNUM Сборная Португалии одержала победу над командой Хорватии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:2

В составе португальской сборной дубль оформил защитник Рубен Диаш, ещё один гол забил форвард Жоау Фелиш. В составе команды Хорватии дубль на счету полузащитника Матео Ковачича.

Сборная Португалии заняла второе место в группе 3 Лиги А, набрав 13 очков. Сборная Хорватии с тремя очками стала третьей. Обе команды сохранили место в Лиге А.

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