Берлин, , 03:59 — REGNUM Технический директор Немецкого футбольного союза (DFB) Оливер Бирхофф заявил, что главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев сохранит свой пост и после поражения его команды с разгромным счётом 0:6 от команды Испании. Об этом сообщает телеканал Deutsche Welle.

«Без сомнений, мы всё ещё доверяем Леву», — сказал Бирхофф, комментируя телеканалу крупнейший с 1931 года проигрыш национальной команды в матче группового этапа Лиги Наций.

После последнего матча в Севилье сборная Испании с 11 очками вышла в полуфинал турнира. Сборная Германии с 9 очками является второй в группе 4 Лиги наций УЕФА.

Как сообщало ИА REGNUM, сборные по футболу Швейцарии и Испании сыграли вничью в матче пятого тура Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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