Москва, , 22:54 — REGNUM Бывший наставник сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением касательно поражения национальной команды в матче против Турции в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

«В матче с Турцией повлияли грубейшие судейские ошибки.

Явно не хватало Дзюбы. В чужой штрафной он оказывает большое давление. Игроки привыкли к нему. Когда комбинационная игра не шла, все играли на Дзюбу. Вот его не хватало.

Вывести Дзюбу из состава — решение Черчесова. А то, что тогда произошло, мне вообще не интересно», — приводит высказывание специалиста «Спорт-Экспресс».