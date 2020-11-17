Казань, , 22:49 — REGNUM Бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев заявил, что готов возобновить тренерскую карьеру и расположен к новым предложениям по работе. Напомним, что специалист покинул «Рубин» прошлым летом по окончании контракта и прежде не предпринимал попыток вернуться на тренерский мостик.

«Так складывается в моей профессиональной деятельности, что все команды без исключения мы поднимаем снизу вверх, тратя на это время. Сейчас есть предложения, но без максимальных задач. А хочется серьезных проектов. Я готов к работе», — приводит слова специалиста «Бизнес Online».